نقيب المرافق: توجيه تبرعات الحملة الانتخابية للمرشح السيسى لغزة يؤكد أن مصر أكبر داعم للقضية

كتبت آية دعبس

أشاد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيض نفقات الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية الى أدنى مستوياتها، وتوجيه تبرعات للفلسطينيين، مشيرا إلى أن دائما ما تترجم قرارات الرئيس السيسى عن أن مصر لن تتخلى عن أشقائها وأنها دائما في صدارة الدول المدافعة عنها، ويؤكد أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ثابت لا يتغير، وستظل أكبر داعم ومساند لها.

وأضاف فؤاد، فى تصريحات لليوم السابع،: أن جميع اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة يقفون ويصطفون خلف الرئيس فى ظل الظروف العصيبة التى تشهدها المنطقة فى الفترة الحالية بعد اشتعال الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، لثقته فى كافة القرارات والإجراءات التى تتخذها الدولة للحفاظ على الأمن القومى المصري ومساندة القضية الفلسطينية.

كان قد أعلن المستشار محمد فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنه بتوجيهات من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ستقوم الحملة بتوجيه تبرعات للفلسطينيين، وتخفيض نفقات الحملة الدعائية الى أدنى مستوياتها، قائلا:"صدر لنا توجيه واضح من مرشحنا الرئاسي، بأنه في ظل الظروف الحالية، تقرر تسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية؛ خدمة للقضية الفلسطينية وتدعو الحملة جميع الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة، أن تتبرع بها لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينيين وعلى رأسها مؤسسة "حياة كريمة"، ويتم إخطار الحملة بهذه التبرعات".