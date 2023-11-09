نقيب البيطريين: ندوات ببرنامج القروض الميسرة لمشروعات الثروة الحيوانية

كتبت آية دعبس

أطلقت النقابة العامة للأطباء البيطريين ، أولى الورش التعريفية ببرنامج القروض الميسرة لإقامة المشروعات فى مجال الثروة الحيوانية والطب البيطرى" والتى سوف تستمر على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور خالد سليم النقيب العام والدكتورة نبيلة البطراوى أمين عام النقابة والدكتور أحمد حسين وكيل النقابة العامة وأعضاء مجلس النقابة العامة، والدكتورة سوزان سند رئيس نقابة القاهرة الفرعية، والدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، والدكتور اشرف اسماعيل رئيس نقابة الجيزة والدكتور علاء عبدالعال مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة.

فى بداية الندوة دعا الدكتور خالد سليم النقيب العام الحضور الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، ثم رحب بكل الأطباء البيطريين الحضور، موضحاً ان برنامج القروض الميسرة يبحث عن فرص استثمارية للبيطريين، وبرنامج دعم الطبيب البيطرى فلسفته ايجاد فرص ودعم مشروعات للزملاء تحت إدارتهم، وساعد زملاء كثر خلال الأعوام الماضية بعمل مشروعات ونجحوا فيها، ولكنه ليس بديلاً عن التعيين ونسعى فى موضع التعيينات بشكل جيد من خلال التواصل مع الجهات التنفيذية مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة والوزراء المعنيين ومجلس النواب.

وأشار إلى أنه تم مخاطبة كل هؤلاء مع افادتهم بالاعداد والعجز فى الاطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، ونأمل أن يكون فى القريب العاجل بادرة تعيين، كما تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة عن العجز الصارخ فى الأطباء البيطريين علي مستوي الجمهورية اخر طلب كان من نواب دمياط مطالبين بالتعيين الفورى لسد العجز الموجود، وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية الثروة الحيوانية وتقليل الفاتورة الاستيرادية بالدولار.

وأعلن سليم عن سلسلة ندوات تعريفية على مستوى النقابات الفرعية للتعريف ببرنامج القروض الميسرة لاقامة المشروعات فى مجال الثروة الحيوانية والطب البيطرى، للتوسع فى هذه الخدمة وتوصيلها إلى اكبر عدداً من الاطباء، دعماً من النقابة للأعضاء ودعماً من الدولة لهم ممثلة فى الصندوق التابع لوزارة الزراعة، موضحا ان فائدة القرض محدودة ومتناقصة مما يشجع على إقامة تلك المشروعات التى تساعد زملائنا فى حياتهم العملية، مؤكداً ان تلك المشروعات تنمى الثروة الحيوانية وتحافظ على صحة المواطن المصرى لان الطبيب البيطرى هو خط الدفاع الاول عن صحة المواطن.

قال الدكتور محمود عفيفى - عضو مجلس النقابة، المدير التنفيذى لبرنامج دعم الطبيب البيطرى- ان الندوة تأتى من منطلق دعم النقابة لأبنائها الأطباء البيطريين ودعم الدولة ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى لأبنائها من الأطباء البيطريين ، واهتمام الدولة بتنمية الثروة الحيوانية، وتفعيلاً لبرنامج دعم الطبيب البيطرى ومنها برنامج "القروض الميسرة لإقامة المشروعات فى مجال الثروة الحيوانية والطب البيطرى".

أوضح عفيفى ان برنامج دعم الطبيب البيطرى اقيم من أجل الأطباء البيطريين ولن يستفيد منه شخص أخر، والبرنامج يشجع أى طبيب بيطرى سواء يعمل فى القطاع الحكومى أو طبيب حر، مؤكداً ان البرنامج ليس بديلاً للتعيينات والبرنامج يعمل على تنمية وزياد الثروة الحيوانية، موضحا ان الطبيب الذى يريد التقدم للبرنامج يحتاج لشيئين دعم مادى ودعم فنى، يقدم الدعم المادى على هيئة قروض ميسرة بفائدة بسيطة ومتناقصة لا توجد فى اى بنك مع تسهيلات فى السداد، بقروض مدتها سنة بفائدة 6.5% ، وعلى ثلاث سنوات بأقساط نصف سنوية بفائدة بسيطة ومتناقصة 7.5% مع فترة سماح ، وقرض طويل الاجل خمس سنوات ويمكن أن يتخلله سنتين سماح للاقساط وليست الفوائد والفائدة 8.5% وبسيطة ومتناقصة بأقساط نصف سنوية، فهذه الفوائد متميزة عن باقى البنوك ولا تقدم إلا لطبيب بيطرى وفى مشروعات الثروة الحيوانية.

أشار الدكتور علاء عبدالعال – مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة – إلى ان هناك مجهودات كبيرة فى برنامج دعم الطبيب البيطرى ويقوم بخدمات كثيرة للزملاء كما فى الدورات التدريبية، والندوة فرصة جيدة لمعرفة كل جديد بالبرنامج لتوصيلها للزملاء لعمل مشروعات، مثمناً كل ما يقدم من البرنامج لدعم الاطباء البيطريين واتاحة فرص عمل للاطباء البيطريين .