نقيب الأطباء البيطريين يشيد بتوجيه حملة الرئيس السيسى التبرعات لدعم غزة

كتبت آية دعبس

أشاد الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين ، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، بإعلان المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، توجيهات الرئيس بترشيد النفقات فى الحملة وتوجيه التبرعات لصالح المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، مؤكدا أن ذلك الأمر ليس جديدا على الرئيس السيسى، الذى يؤكد دائما منذ توليه قيادة البلاد اهتمامه بالقضية الفلسطينية والعلاقات المصرية مع الدول العربية والإفريقية.

وأكد سليم، لليوم السابع، على دعم كل الأطباء البيطريين لكل القرارات التى يتخذها الرئيس لصالح غزة، فى ظل سكوت دول كبرى خارج وداخل المنطقة عن حق الفلسطينيين، مشيرا إلى وقوف كل الأطباء البيطريين خلف الرئيس فى قراراته بخصوص التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير أهل غزة على حساب سيناء، وعدم المساس بالأمن القومى المصرى، مؤكداً على أن النقابة العامة فتحت حساب بالبنوك للأطباء البيطريين للتبرع لصالح غزة.

كان قد أعلن المستشار محمد فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنه بتوجيهات من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ستقوم الحملة بتوجيه تبرعات للفلسطينيين، وتخفيض نفقات الحملة الدعائية الى أدنى مستوياتها، قائلا:"صدر لنا توجيه واضح من مرشحنا الرئاسي، بأنه في ظل الظروف الحالية، تقرر تسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية؛ خدمة للقضية الفلسطينية وتدعو الحملة جميع الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة، أن تتبرع بها لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينين وعلى رأسها مؤسسة "حياة كريمة"، ويتم إخطار الحملة بهذه التبرعات".