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نائب رئيس اتحاد العمال: الانتخابات الرئاسية المصرية تهم العالم كله

الخميس، 09 نوفمبر 2023 09:29 م
نائب رئيس اتحاد العمال: الانتخابات الرئاسية المصرية تهم العالم كله مجدى البدوى
كتب أحمد عرفة

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قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الانتخابات الرئاسية لا تهم مصر فقط ولكن العالم العربي والدولي، مؤكدًا أننا سنشهد انتخابات ديمقراطية تكون محل تقدير العالم كله.
 
وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه يوجد فعاليات بشكل دائم للانتخابات الرئاسية لأنهم يريدون أن تكون صورة مصر من خلال الانتخابات واضحة وديمقراطية، مشيرًا إلى أن عليهم توعية الناس بكيفية قراءة البرنامج الانتخابي وكيفية الاختيار بين المرشحين ومدى اهتمامه بالقضايا العمالية وهل له انحياز لقضايا معينة أم لا حتى يختار العامل بشكل سليم.
 
وأكد أنه سيتم ترتيب خروج العمال للانتخابات بشكل مجموعات للتصويت لمنع التزاحم وعدم تعطيل العمل، مؤكدًا أن عمال مصر هم عمود العملية الانتخابية ولهم دور كبير في عملية التوعية بالشارع.






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