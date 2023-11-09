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موعد إجراء قرعة حج الجمعيات لاختيار الفائزين بالتأشيرات.. اعرف التفاصيل

الخميس، 09 نوفمبر 2023 02:34 م
موعد إجراء قرعة حج الجمعيات لاختيار الفائزين بالتأشيرات.. اعرف التفاصيل اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج
كتب مدحت وهبة

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تحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة حج الجمعيات الأهلية لموسم حج لموسم 1445ه- 2024م، على يتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيًا لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقًا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الثانى من شهر ديسمبر 2023، وتعلن النتائج النهائية للقرعة " أصلى، احتياطى بنسبة 30%" على الموقع الإلكترونى للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

 

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعى تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445ه- 2024م اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل 14 نوفمبر الجارى، حتى يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري.







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