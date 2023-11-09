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مع انطلاق الدعاية لانتخابات الرئاسة.. 29 نوفمبر الصمت الانتخابى للمصريين بالخارج

الخميس، 09 نوفمبر 2023 03:12 م
مع انطلاق الدعاية لانتخابات الرئاسة.. 29 نوفمبر الصمت الانتخابى للمصريين بالخارج المستشار حازم بدوى
كتب ابراهيم قاسم - امنية الموجي

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بدأ المرشحون الرئاسيون فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، فى ممارسة الدعاية الانتخابية من اليوم وذلك بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التى سيستخدمها المرشحين بالسباق الرئاسى، وذلك وفقًا للجدول الزمنى للاجراءات الانتخابية التى حددته الهيئة.

 

وأعلنت الهيئة، القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية.

 

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذى تم نشره اليوم الخميس فى الجريدة الرسمية.

 

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم"

 

وحددت الهيئة الوطنية، الجدول الزمنى لكافة الاجراءات الانتخابية، والتى مر منها قرابة شهر و٣ أيام، لتبدأ مرحلة الخوض فى السباق الرئاسى بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين برموزهم الانتخابية والتى تأتى كالآتي:

 

وأكدت الهيئة أن يكون آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه الأربعاء 15 نوفمبر 2023، وبعدها تنشر التنازلات بالجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ التنازل.

 

سيبدأ الصمت الانتخابى وتتوقف الحملة الانتخابية لانتخابات المصريين فى الخارج اعتبارا من الساعة 12 صباح يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع بالتوقيت المحلى لكل دولة، فيما سيكون موعد انتخابات المصريين فى الخارج من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلى لكل دولة، خلال ثلاثة أيام من الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

 







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