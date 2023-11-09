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مع انطلاق الدعاية الانتخابية.. 20 مليون جنيه الحد الأقصى للإنفاق

الخميس، 09 نوفمبر 2023 07:20 م
مع انطلاق الدعاية الانتخابية.. 20 مليون جنيه الحد الأقصى للإنفاق المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - إمنية الموجي

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انطلقت منذ قليل، الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التى سيستخدمها المرشحين بالسباق الرئاسى، وذلك وفقًا للجدول الزمنى للاجراءات الانتخابية التى حددته الهيئة.

 

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من:عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".

 

وحددت الهيئة الوطنية، الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية والتى بلغت نحو عشرين مليون جنيه، وفى حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه. 

 

ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.

 

 ويحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى، أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى، أو شخص طبيعى أو اعتبارى أجنبي، أو من اية دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبي.

 







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