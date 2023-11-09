مطار العريش يستقبل 101 طائرة نقلت مساعدات لقطاع غزة منذ 12 أكتوبر حتى الآن

يتواصل هبوط طائرات نقل مساعدات لغزة بمطار العريش الذى استقبل حتى اليوم 101 طائرة.

وأوضحت بيانات متابعة غرفة عمليات شمال سيناء، أن المطار حطت على أرضه خلال الساعات الماضية 5 طائرات محملة بـ 78 طنًا من المساعدات بينها 3 طائرات من دولة الإمارات محملة بـ 53 طنًا من المستلزمات الطبية والمستشفى الميدانى، وطائرة من الكويت محملة بـ 10 أطنان من الادوية والمستلزمات الطبية وطائرة من تركمنستان محملة بـ 14.5 طنًا من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية.

وبلغ عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش الدولى منذ 12 أكتوبر الماضى إلى 101 طائرة حملت عدة آلاف من أطنان المساعدات المتنوعة، حيث تم تخزينها فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى والهلال الأحمر الفلسطينى وهى مقدمة من 29 دولة عربية وأجنبية و13 منظمة إقليمية ودولية، وهى عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف.