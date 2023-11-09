اليوم السابع
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الخميس، 09 نوفمبر 2023 01:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مستشفى الفيوم العام يستقبل 4 مصابين فى حادث تصادم

الخميس، 09 نوفمبر 2023 01:03 م
مستشفى الفيوم العام يستقبل 4 مصابين فى حادث تصادم اسعاف
الفيوم رباب الجالي

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استقبل مستشفي الفيوم العام، 4 مصابين، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي، ودراجة بخارية، بمدينة الفيوم الجديدة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام، استقبل 4 مصابين نقلتهم سيارات الإسعاف إلي المستشفي، وتبين أنهم أصيبوا في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي، ودراجة بخارية، بمدينة الفيوم الجديدة بجوار المدرسة الابندائية، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وتبين أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وكسور، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 







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