وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي -حسبما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنه "من إجمالي الأموال التي تم تقديمها لأوكرانيا منذ بداية الحرب، والتى تزيد عن 60 مليار دولار - وهذه ليست مجرد مساعدات أمنية، بل إنها مساعدات اقتصادية ومالية وإنسانية - استخدمنا حوالي 96 بالمائة من الأموال التى تم تقديمها لأوكرانيا منذ بداية الحرب " .

ودعا كيربي، الكونجرس إلى الموافقة على طلب الرئيس جو بايدن تقديم دعم إضافي لأوكرانيا.

وفيما يتعلق بالمساعدة الأمنية لأوكرانيا، قال كيربي إن أكثر من 90 بالمائة منها قد تم استخدامها بالفعل .

وفي الوقت نفسه، أكد المنسق الأمريكى أنه من الضروري مواصلة تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا حتى تتمكن قواتها الدفاعية من الاستفادة القصوى من الوقت قبل أن يبدأ الطقس فى التدهور، مما يزيد من صعوبة إحراز تقدم في ساحة المعركة.

