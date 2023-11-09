محمود محيي الدين: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أسهمت فى نشر الوعى بالمناخ

كتبت هند مختار

قال الدكتور محمود محيي الدين، رئيس لجنة التحكيم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن هذه المبادرة تحظى باهتمام كبير من عدد من المؤسسات الدولية وأسهمت فى نشر الوعى بالمناخ.

وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الوطنى الثانى لإعلان مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مضيفا أن جميع الدراسات الأخيرة أكدت أن هناك فجوة تمويلية تقدر بـ 204 تريليونات دولار سنويًا.

وتابع أن مصر قامت بـ5 أمور وهى أخذ بعد تطبيقى تعهدى لدفع العمل المناخى فى كل جوانبه، بجانب البعد الإقليمى وإبداء الحلول وتوطين التنمية.