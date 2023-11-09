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محافظ القاهرة: تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية

الخميس، 09 نوفمبر 2023 03:19 م
محافظ القاهرة: تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية اضاءات الشوارع - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على وجود متابعة مكثفة لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع أحياء ومناطق القاهرة والتي يجري تنفيذها منذ عدة أشهر حفاظًا على الطاقة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وفقًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقاً للمصلحة العامة.
 
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تكثف حملات تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين مع متابعة غلق اللوحات الاعلانية على كل المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وكذا لافتات المحلات التجارية شديدة الإضاءة والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات مع متابعة التزام المحال بمواعيد الغلق المقررة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار ترشيد إستهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمرافق التابعة للمحافظة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل غرف عمليات الأزمات، مع استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المُنشآت الحكومية والمُنشآت العامة التابعة للمحافظة .
 
 






القاهرة

محافظ القاهرة

ترشيد الاستهلاك

استهلاك الكهرباء



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