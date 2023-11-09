محافظ الجيزة يتابع مشروعات الرصف بالعمرانية والحوامدية والبدرشين والهرم

كتبت – مرام محمد

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة نسب تنفيذ الأحياء والمراكز والمدن للمشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2023 / 2024.

واطلع محافظ الجيزة على المشروعات بمدينة الحوامدية، حيث يتم استكمال الأعمال بشارع متولي الشعراوي ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والرصف من مياه الشرب والصرف الصحي والكابلات الكهربائية وتأهيل الشارع استعدادًا لوضع طبقه السن للبدء في عمليه الرصف والتطوير.

وتابع محافظ الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق أبو ربع بمركز ومدينة البدرشين، الذي تم وضع طبقة السن بالطريق وجارٍ التجهيزات اللازمة لوضع طبقة الرصف الأولى الرابطة.

وفي نفس الإطار، تابع محافظ الجيزة أعمال رصف الطبقة الثانية للأسفلت بشارع ترعة الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر بحي العمرانية، والتي تم تنفيذها من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وتابع محافظ الجيزة نسب التنفيذ في أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة شارع سليم بحي الهرم، والمدرج ضمن عدد من الطرق المقرر تطويرها في مشروعات العام المالي الجاري، حيث تم وضع طبقة الرصف الرابطة بالشارع وجارٍ استكمال الأعمال.