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محافظة الجيزة ترفع 500 حالة تعدٍ للمقاهى فى شارع المريوطية.. صور

الخميس، 09 نوفمبر 2023 03:00 م
محافظة الجيزة ترفع 500 حالة تعدٍ للمقاهى فى شارع المريوطية.. صور محافظة الجيزة ترفع 500 حالى تعدٍ للمقاهى بشارع المريوطية
كتبت – مرام محمد

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تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، شكوى عدد من المواطنين بشأن وجود مقاهى متعدية على نهر الطريق وأرصفة المشاة بوضع الكراسى والترابيزات مما يسبب إعاقة لحركة سير المشاة وغير ملتزمة بمواعيد الغلق وتحدث إزعاجًا كبيرًا بشارع المريوطية بين شارعى الهرم والملك فيصل نطاق حى الطالبية.

وفى إطار الاستجابات الدورية من محافظة الجيزة للشكاوى الواردة، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية ومدير شرطة المرافق بشن حملة مكبرة بالمنطقة محل الشكوى وإزالة كافة المخالفات والتعديات الخاصة بالمحال والمقاهى والكافيهات من الطريق العام مع المرور الدورى لعدم تكرار المخالفة.

ووجهت محافظة الجيزة حملة أسفرت عن رفع ومصادرة حوالى 500 حالة إشغال متنوعة، شملت كراسى وترابيزات وشيشة من مقاهى وعدد من المنشآت الأخرى، مع التنبيه بعدم تكرار المخالفة مجددًا لتلاشى الغلق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

محافظة الجيزة ترفع 500 حالى تعدٍ للمقاهى بشارع المريوطية (2)
محافظة الجيزة ترفع 500 حالى تعدٍ للمقاهى بشارع المريوطية

محافظة الجيزة ترفع 500 حالى تعدٍ للمقاهى بشارع المريوطية (3)
محافظة الجيزة ترفع 500 حالى تعدٍ للمقاهى بشارع المريوطية

محافظة الجيزة ترفع 500 حالى تعدٍ للمقاهى بشارع المريوطية (1)
محافظة الجيزة ترفع 500 حالى تعدٍ للمقاهى بشارع المريوطية

 







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