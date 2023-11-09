مجلس الدولة يعلن رسوم التقديم لوظيفة مندوب مساعد

كتب - أحمد عبد الهادى

أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب، عن أن الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد لخريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون بمجلس الدولة هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.

ويتم دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

كان مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، قد أعلن مواعيد سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2023 ، من خريجي الحقوق والشريعة القانون والشرطة من الذكور والإناث، وذلك بتحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، يوم مجمع لخريجي الجامعات الخاصة، على أن تبدأ سحب الملفات، يوم 11 نوفمبر المقبل حتي يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر2023، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتي 10 ديسمبر 2023.

وتحديد اليوم الذي يليه لتلقي التظلمات، وذلك من الساعة التاسعة صباحٱ حتى الرابعة عصرٱ.