مجلس الأمن الروسى: أوكرانيا ترسل مدنيين غير مدربين للموت فى ساحات القتال

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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى ديمترى ميدفيديف، اليوم /الخميس/ إن أوكرانيا ترسل مدنيين غير مدربين إلى الخطوط الأمامية، وهم أشخاص عاديون تم انتزاعهم من حياتهم الطبيعية ومنحهم بنادق آلية.

وأضاف ميدفيديف -فى تصريح أوردته وكالة (تاس) الروسية- أن "عدونا يرسل الآن مجندين لا خبرة لهم إلى الخطوط الأمامية. لقد تم إعطاؤهم بنادق آلية وطلب منهم المضى قدما. ومن الواضح ما أدى إليه ذلك".



وبحسب (تاس)، أثارت التعبئة العامة المعلنة فى أوكرانيا بالفعل سلسلة من الفضائح. حيث تنشر وسائل الإعلام بانتظام قصصًا حول كيفية استخدام المسؤولين العسكريين للقوة ضد المجندين، وكيف يتم تعبئة الأشخاص غير المؤهلين للخدمة لأسباب صحية، وكذلك حول كيفية تهرب المشرعين والمسؤولين من الخدمة بأنفسهم وأخذ أبنائهم فى سن التجنيد إلى الخارج.