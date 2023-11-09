اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 نوفمبر 2023 08:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث حملة فريد زهران: برنامجنا الانتخابى يشكل 3 محاور سياسى واجتماعى واقتصادى

الخميس، 09 نوفمبر 2023 08:33 م
متحدث حملة فريد زهران: برنامجنا الانتخابى يشكل 3 محاور سياسى واجتماعى واقتصادى فريد زهران
كتب محمود العمري - تصوير محمد الحصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال معتز الشناوى المتحدث الرسمي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، إن العمل السياسي فى مصر يجب أن يمارس من خلال القنوات الشرعية، مؤكدا انهم جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية الحديثة.
 
وأضاف فى كلمته بالمؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران، إنه ينتمي سياسيا لحزب العدل، داعيا الحضور للتغير، ولكل مواطن حق بالعيش فى هذا الوطن، مؤكدا أنه يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة لذا أعلن حزب العدل دعمه الكامل للمرشح الرئاسي فريد زهران.
 
ولفت في كلمته إلى أن البرنامج ينطلق من خلال ثلاث محاور أساسية، سياسي واجتماعي واقتصادي.
 
جاء ذلك بحضور المرشح الرئاسي فريد زهران، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، والنائبة ريهام عبد النبي، والنائبة مها عبد الناصر، والمهندس باسم كامل مدير الحملة، وعبد العزيز الشناوى نائب مدير الحملة، والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي للحملة.
 
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (1)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (1)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (2)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (2)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (3)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (3)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (4)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (4)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (5)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (5)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (6)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (6)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (7)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (7)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (8)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (8)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (9)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (9)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (10)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (10)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (11)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (11)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (12)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (12)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (13)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (13)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (14)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (14)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (15)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (15)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (16)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (16)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (17)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (17)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (18)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (18)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (19)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (19)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (20)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (20)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (21)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (21)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (22)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (22)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (23)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (23)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (24)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (24)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (25)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (25)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (26)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (26)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (27)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (27)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (28)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (28)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (29)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (29)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (30)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (30)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (31)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (31)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (32)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (32)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (33)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (33)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (34)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (34)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (35)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (35)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (36)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (36)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (37)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (37)

 







موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية

الانتخابات الرئاسية في مصر

موعد الانتخابات الرئاسية مصر

الانتخابات الرئاسية 2024

معرفه اللجنه الانتخابيه

الاستعلام عن اللجنه الانتخابيه

الاستعلام عن اللجنه الانتخابيه بالرقم القومي

اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

فريد زهران

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة