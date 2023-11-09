مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة يدعو إلى إنقاذ غزة قبل مناقشة مستقبلها

كتبت : هند المغربي

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا إنه يجب إنقاذ قطاع غزة قبل مناقشة مستقبله وأضاف نيبينزيا: "هذا ليس الوقت المناسب لمناقشة ما سيحدث فى غزة وكيف سيتم حكم غزة.. وشدد مندوب روسيا بالامم المتحدة "الآن هو الوقت المناسب لوقف إطلاق النار والحفاظ على حياة المدنيين الذين يقتلون على نطاق واسع"

وتابع الدبلوماسى الروسى "نحن لسنا فى الإطار الزمنى الذى نناقش فيه مستقبل غزة، علينا أن ننقذ حاضرها"، وقال نيبينزيا: "هناك شيء ما يحدث خلف الكواليس، لكن ليس لدى أى شيء أقدمه بعد".

جاء ذلك ردًا على اقتراح وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بأن تتولى السلطة الفلسطينية حكم الضفة الغربية وغزة عندما ينتهى الصراع.

ولم يوضح تفاصيل عملية المفاوضات حول قرار الشرق الأوسط الذى يقوم الآن بصياغته الأعضاء العشرة غير الدائمين فى مجلس الأمن الدولى، ومتى يمكن طرحه للتصويت.

ومن جانبه حذر فيليب لازارينى المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من التداعيات الخطيرة للحرب فى غزة، مؤكدا أن أحياء كاملة سويت بالأرض فى غزة، وأيضا مساجد وكنائس ومدارس دمرت.

وأعرب لازارينى، خلال مؤتمر دعم غزة المقام بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور عدد كبير من القادة والمسؤولين، عن قلقه الشديد لتوسيع دائرة الصراع خارج قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوضع فى غليان بالضفة الغربية.

وقال المسؤول الأممى، أنه منذ بدء الحرب سقط 99 من موظفى الوكالات الأممية فى غزة، واصفا ما يحدث فى غزة يرقى إلى "العقاب الجماعي".

ودعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى وقف إطلاق النار بشكل فورى وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدا أن حجم المساعدات التى تصل غزة عبر رفح ليس كافيا على الإطلاق، ويجب فتح كل المعابر مع قطاع غزة من بينها معبر كرم أبو سالم.