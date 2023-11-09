ماليزيا: سنبذل قصارى جهدنا للدفاع عن فلسطين في اجتماع آبيك في أمريكا

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أعربت ماليزيا عن اعتزامها الاضطلاع بمسؤولياتها قدر استطاعتها في التعبير عن وجهات نظرها بشأن الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية في أسبوع القادة الاقتصاديين لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) المقرر انعقاده في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأسبوع المقبل.

وقال رئيس الوزراء الماليزي، داتوك سيري أنور إبراهيم، إن "بعض التطورات المتعلقة بالأزمة تحتاج إلى المناقشة أولاً- وفق ما نقلته صحيفة مالي ميل الماليزية، وتابع قائلا: "سنناقش بعض التطورات، وسنقوم بمسؤولياتنا بأفضل ما في وسعنا".

جاء ذلك ردا على ما إذا كان سيستخدم منصة آبيك 2023 لمناقشة القضية الوحشية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وأكد في الوقت نفسه أنه لن يتزحزح عن الدفاع عن العدالة ودعم نضال الشعب الفلسطيني.

وأبيك هو منتدى اقتصادي إقليمي تأسس عام 1989 للاستفادة من الترابط المتزايد في منطقة آسياوالمحيط الهادئ، وسوف ينعقد هذا العام في سان فرانسيسكو في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر.