لو عندك شكوى.. عناوين مراكز خدمة العملاء لشركة مياه الشرب بالجيزة

كتبت – مرام محمد

يمكن لمواطنى محافظة الجيزة التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حال وجود شكوى أو الاستفسار عن الخدمات المقدمة، من خلال ما تخصصه الشركة من قنوات تواصل تشمل (الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777، وتطبيق 125 والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.

ويمكن الحصول على ما تتيحه الشركة من خدمات عديدة تشمل (توصيل خدمة بصفة مؤقتة (وصلة انشائية)، تركيب عداد مياه فرعى لشقة، غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير عن وحدة سكنية) وغيرها، من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة في مراكز وأحياء المحافظة، والتي تقع في العناوين التالية:

1- مركز خدمة عملاء الجامعة – العنوان/ شارع النيل.

2- الكيت كات – العنوان/ ميدان الكيت كات.

3- أحمد عرابي – العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

4- أرض اللواء – العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.

5- جزيرة محمد – العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.

6- الرماية – العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.

7- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية – العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.

8- مركز منشأة البكاري – العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.

9- مركز بولاق الدكرور – العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.

10- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام – العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.

11- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية – العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال

12- الساحة الشعبية - مدينة الحوامدية.

13- طريق مصر أسيوط الزراعي الأخصاص - الصف.

14- شارع طراد النيل الكداية - أطفيح.

15- طريق مصر أسيوط الزراعي الودي - الصف.

16- طريق مصر أسيوط الغربي مزغونة - البدرشين.

17- قرية المنوات.

18- قرية الشوبك.