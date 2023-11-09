فريد زهران يعلن برنامجه الانتخابى لخوض سباق الرئاسة (إنفوجراف)

عقدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران بأحد الفنادق بالجيزة، وذلك لعرض البرنامج الانتخابي الذي تم الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء.

وحضر المؤتمر عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعدد من قيادات الحزب، وأعضاء الحزب المصري الديمقراطي، والدكتور أيمن ابو العلا عضو مجلس النواب، وآخرين.

أشاد فريد زهران، المرشح للانتخابات الرئاسية، بموقف الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية وموقف الدولة المصرية من ذلك، والتأكيد على موقف الدولة بالحفاظ على الأمن القومى.

وأضاف في كلمته بالمؤتمر الصحفي لحملته، أؤيد النظام الحالي في موقفه الثابت تجاه فلسطين ودخول المساعدات إلى القطاع، كما أشاد بتصريحات الرئيس السيسي حول رفض وجود قوات حلف الناتو في غزة.

وتابع أن ما يحدث في غزة ليس بعيد عنا، بل هو قريب منا، لافتا إلى أن موقفنا واحد وهو دعم الشعب الفلسطينى ورفض التهجير بشكل قاطع، والتأكيد على رفض الانتهاكات والجرائم التي يقوم بها الاحتلال الأسرائيلى فى غزة.

كشف البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران، أن هناك مجموعة من القرارات الأولى التي سيتخذها حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، من بينها قصر ملكيّة أجهزة ومؤسسات الدولة على المشروعات الاستراتيجية الكبرى، مثل: هيئة قناة السويس، والحديد والصلب، ومجمع الألومنيوم، وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتخارج أجهزة الدولة من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية، وإعادة فتح المجال أمام القطاع الخاص دون منافسة أو مزاحمة من أجهزة وشركات الملكية العامة.

وأشار إلى ضرورة جدولة الديون المستحقة على مصر، ومفاوضة الدائنين، في مبادرة إعادة هيكلة الديون للدول الأفريقية، وطرح مبدأ مبادلة الديون بالاستثمارات، وإلزام الحكومة باستراتيجية تقليص الدين العام، ومنع الاقتراض خارج تمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي المباشر.



