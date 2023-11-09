اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 نوفمبر 2023 08:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

فريد زهران: أؤيد النظام الحالى فى موقفه الثابت تجاه فلسطين

الخميس، 09 نوفمبر 2023 08:11 م
فريد زهران: أؤيد النظام الحالى فى موقفه الثابت تجاه فلسطين فريد زهران
كتب محمود العمري - تصوير محمد الحصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد فريد زهران ، المرشح للانتخابات الرئاسية، بموقف الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية وموقف الدولة المصرية من ذلك، والتأكيد على موقف الدولة بالحفاظ على الأمن القومى.
 
وأضاف في كلمته بالمؤتمر الصحفي لحملته، أؤيد النظام الحالي في موقفه الثابت تجاه فلسطين ودخول المساعدات إلى القطاع، كما أشاد بتصريحات الرئيس السيسي حول رفض وجود قوات حلف الناتو في غزة.
 
وتابع أن ما يحدث في غزة ليس بعيد عنا، بل هو قريب منا، لافتا إلى أن موقفنا واحد وهو دعم الشعب الفلسطيني ورفض التهجير بشكل قاطع، والتأكيد على رفض الانتهاكات والجرائم التي يقوم بها الاحتلال الأسرائيلي في غزة.
 
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (1)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (1)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (2)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (2)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (3)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (3)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (4)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (4)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (5)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (5)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (6)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (6)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (7)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (7)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (8)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (8)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (9)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (9)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (10)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (10)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (11)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (11)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (12)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (12)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (13)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (13)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (14)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (14)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (15)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (15)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (16)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (16)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (17)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (17)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (18)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (18)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (19)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (19)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (20)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (20)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (21)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (21)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (22)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (22)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (23)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (23)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (24)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (24)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (25)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (25)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (26)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (26)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (27)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (27)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (28)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (28)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (29)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (29)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (30)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (30)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (31)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (31)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (32)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (32)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (33)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (33)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (34)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (34)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (35)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (35)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (36)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (36)

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (37)
حملة المرشح الرئاسى فريد زهران (37)

 







موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية

الانتخابات الرئاسية في مصر

موعد الانتخابات الرئاسية مصر

الانتخابات الرئاسية 2024

معرفه اللجنه الانتخابيه

الاستعلام عن اللجنه الانتخابيه

الاستعلام عن اللجنه الانتخابيه بالرقم القومي

اليوم السابع

اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

فريد زهران




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة