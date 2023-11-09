فريد زهران: أؤيد النظام الحالى فى موقفه الثابت تجاه فلسطين

كتب محمود العمري - تصوير محمد الحصرى

أشاد فريد زهران ، المرشح للانتخابات الرئاسية، بموقف الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية وموقف الدولة المصرية من ذلك، والتأكيد على موقف الدولة بالحفاظ على الأمن القومى.

وأضاف في كلمته بالمؤتمر الصحفي لحملته، أؤيد النظام الحالي في موقفه الثابت تجاه فلسطين ودخول المساعدات إلى القطاع، كما أشاد بتصريحات الرئيس السيسي حول رفض وجود قوات حلف الناتو في غزة.

وتابع أن ما يحدث في غزة ليس بعيد عنا، بل هو قريب منا، لافتا إلى أن موقفنا واحد وهو دعم الشعب الفلسطيني ورفض التهجير بشكل قاطع، والتأكيد على رفض الانتهاكات والجرائم التي يقوم بها الاحتلال الأسرائيلي في غزة.