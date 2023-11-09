غرفة الحبوب: طرح كيس المكرونة الـ400 جرام بالتموين بـ6.75 جنيه مقابل 12جنيها بالأسواق

كتب إسلام سعيد

أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، استمرار توريد سلعة المكرونة لصالح وزارة التموين لطرحها ضمن المقررات التموينية وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية في إطار حرص الغرفة على توفير السلع الأساسية وطرحها للمواطنين ضمن مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بتخفيض أسعار السلع الاساسية والذى يتم تنفيذها من خلال الحكومة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.

وأوضح عبد الغفار السلامونى استمرار توريد ما يقرب من 22 الف طن مكرونة شهريا الى وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها على البطاقات التموينية بأسعار مخفضة لأكثر من 40% مقارنة بنفس سعر المنتج في الأسواق المثيلة، حيث يتم طرح كيس المركونة زنة 400 جرام بسعر 6.75 جنيه في حين يتراوح سعره في الأسواق الأخرى بين 11 و12 جنيها، لافتا الى ان مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الاساسية، كذلك تخفيض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض يأتي في إطار حرص الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على تخفيف العبء على المواطن في ظل أزمة التضخم العالمية التي يعاني منها غالبية دول العالم وأن انخفاض أسعار السلع، يساهم في تخفيف حدة تأثير التضخم ،مشيدا بدور القيادة السياسية وحرصها الدائم في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، وهو ما نجحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في توفير كافة السلع وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة

واضاف عبد الغفّار السلاموني إلى أن هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين تقوم بتسليم الشركة القابضة للصناعات الغذائية "قطاع المطاحن" القمح لتقوم بإنتاجه دقيق وتسليمه الى مصانع المكرونة التي تعمل في منظومة التموين، لافتا إلى أن كميات المكرونة التي يتم توريدها لصالح وزارة التموين من كبرى الشركات ذات العلامات التجارية المعروفة وذات جودة عالية لافتا الى أن غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية مستمرة في توريد سلعة المكرونة وبأي كميات تحتاجها الوزارة لطرحها ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي لسلعة المكرونة داخل البلاد يكفى احتياجات المواطنين لفترة تتجاوز 6 أشهر بجانب أيضا وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية

وثمن عبد الغفّار السلاموني دور وزارة التموين بقيادة الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والجهات التابعة " الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن والشركات التابعة " فى التنسيق المستمر والمتابعة من أجل توفير السلع الغذائية للمواطنين وطرحها باسعار مخفضة "