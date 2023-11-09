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عبد السند يمامة: لابد من تعديل دستورى لتفعيل الدور التشريعى لمجلس الشيوخ

الخميس، 09 نوفمبر 2023 03:10 م
عبد السند يمامة: لابد من تعديل دستورى لتفعيل الدور التشريعى لمجلس الشيوخ الدكتور عبد السند يمامة
كتبت ندى سليم _ تصوير ماهر إسكندر _ فيديو: رحمة خليفة

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قال االمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن برنامجه الانتخابي يستهدف إصلاحات تشريعية عاجلة، تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات الذى نص عليه الدستور وتحديدا المادة الخامسة، مؤكدا على ضرورة تفعيل الدور التشريعي لمجلس الشيوخ.
 
وتابع المرشح الرئاسى خلال المؤتمر الصحفي بمقر حزب الوفد، اليوم الخميس: "هذا المجلس منزوع من الاختصاصات التشريعية، واقتصر دوره على الاقتراح والدراسة فقط، ولم يرد أى اختصاص تشريعي لصالحه، وتم قصر دوره على الاختصاصات الشكلية على الرغم أنه يتم إنفاق الملايين على هذا المجلس، لذلك لا بد من إجراء  تعديل دستوري ليكون مجلس الشيوخ شريك تشريعي جنبًا إلى جنب مع مجلس النواب في ممارسة السلطة التشريعية". 
 
وأوضح عبد السند يمامة، أن برنامجه الانتخابى يتضمن رؤيته ومعه مجموعة من الخبراء في كافة المجالات من داخل حزب الوفد وخارجه، متوقعا أن يلقي البرنامج قبولا لدى أبناء الشعب المصرى.
 
يشارك بالمؤتمر الصحفي، النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، وعصام الصباح، مدير الحملة الانتخابية، والنائب الوفدي  المستشار عيد هيكل، المنسق العام للحملة الانتخابية .
 
مؤتمر عبد السند يمامة (1)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (2)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (3)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (4)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (5)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (6)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (7)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (8)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (9)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (10)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (11)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (12)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (13)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (14)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (15)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (16)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (17)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (18)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (19)
 

 







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