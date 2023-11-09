طرق مشاركة تجار الذهب والمصنعين فى تداول السبائك بالبورصة المصرية للسلع

تبدأ البورصة المصرية للسلع طرح سبائك الذهب والفضة عبر المنصة الإلكترونية اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك للتجار والمصنعين والشركات العاملة فى مجال الذهب، حيث يحق لهم التسجيل كأعضاء فى البورصة المصرية للسلع للمشاركة فى التداول من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى للبورصة وتسجيل البيانات المطلوبة مثل رقم السجل التجارى ورقم البطاقة الضريبية واسم الشركة ونوعها من حيث شركة مساهمة أو شركة تضامن أو منشآت فردية أو هيئات عامة حكومية أو شركات ذات مسئولية محدودة وغيرها من البيانات الخاصة بالشركة.

وتعد البورصة المصرية للسلع آلية هامة لتنظيم عمليات التداول والمتاجرة فى أسواق السلع "الحاضرة" وتسوية المراكز المالية والقانونية الناشئة عن ذلك، من خلال تفعيل قوى العرض والطلب باستخدام منصة تداول الكترونية فى إطار مجموعة من قواعد العضوية والتداول والرقابة على التداول والتسوية المالية.