اليوم السابع
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ضبط 12 طن لحوم ودواجن غير صالحة بالقاهرة.. والمحافظ يوجه بتكثيف الحملات

الخميس، 09 نوفمبر 2023 01:36 م
ضبط 12 طن لحوم ودواجن غير صالحة بالقاهرة.. والمحافظ يوجه بتكثيف الحملات ضبط 12 طن لحوم ودواجن غير صالحة بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.
 
و أكد محافظ القاهرة، علي ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
 
وفى هذا السياق أشار الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط 12 طن لحوم ودواجن ذبح خارج المجازر ومقطعات ومصنعات لحوم ودواجن ومفروم وكبدة ودهون وحواووشى وهياكل ودوبريهات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.
 
ضبط 12 طن لحوم ودواجن غير صالحة بالقاهرة (1)
ضبط 12 طن لحوم ودواجن غير صالحة بالقاهرة (1)

ضبط 12 طن لحوم ودواجن غير صالحة بالقاهرة (2)
ضبط 12 طن لحوم ودواجن غير صالحة بالقاهرة (2)

ضبط 12 طن لحوم ودواجن غير صالحة بالقاهرة (3)
ضبط 12 طن لحوم ودواجن غير صالحة بالقاهرة (3)

ضبط 12 طن لحوم ودواجن غير صالحة بالقاهرة (4)
ضبط 12 طن لحوم ودواجن غير صالحة بالقاهرة (4)

ضبط 12 طن لحوم ودواجن غير صالحة بالقاهرة (5)
ضبط 12 طن لحوم ودواجن غير صالحة بالقاهرة (5)

 







القاهرة

محافظ القاهرة

لحوم فاسده

الطب البيطري



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