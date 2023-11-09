ضبط مخدرات بقيمة 2.3 مليون جنيه فى حملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضي

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "المنوفية، الأقصر، الشرقية" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية) بدائرة القسم .. وبحوزتهما (فرد محلى وطلقة - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام).

ونجحت الجهود في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر) بدائرة المركز .. وبحوزته (بندقية خرطوش وطلقتين - كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام ،كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام )، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر) بدائرة المركز .. وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام- كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام)، وضبط (عاطلَين - مقيمان بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية) بدائرة القسم .. وبحوزتهما (فرد محلى وطلقة- كمية من مخدر البانجو وزنت1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الإستروكس).

وواصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة حيث نجحت فى ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) حال تواجده بطريق (القاهرة/الإسماعيلية) ، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سيارة مستأجرة "بدون تراخيص"، و ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه ، وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين - ميزان حساس - سيارة ملاكى)، وضبط (عاطل، ميكانيكى "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- 2 فرد خرطوش - طلقات لذات العيار).

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نشاط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (150 كيلو جرام لمخدر البانجو– 50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- طبنجة صوت بخزينتها- دراجة نارية "بدون لوحات"- أدوات تجزئة وتغليف- 2 سلاح أبيض- ميزان حساس)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,230,000 مليون جنيه تقريباً).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم القائم عليها بالترويج لبيع الأدوية والمنشطات المحظور تداولها مقابل مبالغ مالية.بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد القائم على إرتكاب ذلك النشاط المؤثم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (كمية كبيرة من عبوات المنشطات التى يتم ترويجها - مبلغ مالى "متحصلات الإتجار").. وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار بالأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمحظور تداولها والترويج لها مقابل مبالغ مالية.