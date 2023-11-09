ضبط المتهم بقتل طالب فى كفر الشيخ بسبب خلافات مالية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قلين بمديرية أمن كفرالشيخ.. بالعثور على جثة (طالب- مقيم بدائرة المركز) بدائرة المركز وبها جروح وكدمات متفرقة، وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق مركبة "توك توك" - مُقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما ، حيث تقابلا واستقل المجنى عليه مركبة "التوك توك" قيادة المتهم، وأثناء السير قام المتهم بإيهام المجنى عليه بوجود عطل بمركبة "التوك توك" وطلب منه النزول لإستبيان الأمر ثم غافله وتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة حجر فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإستولى على مبلغ مالى كان بحوزة المجنى عليه ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.