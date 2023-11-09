اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 نوفمبر 2023 03:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين بقتل مزارع فى أسيوط بسبب خلافات الجيرة

الخميس، 09 نوفمبر 2023 02:12 م
ضبط المتهمين بقتل مزارع فى أسيوط بسبب خلافات الجيرة متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ، ومقتل مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية. 
 
بالانتقال وسؤال نجل المجنى عليه اتهم (مزارع ونجله) بالتعدى على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجنى عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لخلافات الجيرة بينهما.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان والسلاحين المستخدمين (2 بندقية آلية) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات.
 
 






قتل

جرائم القتل

الداخلية

جهود الداخلية

اخبار الداخلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة