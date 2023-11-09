اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 نوفمبر 2023 03:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين بسرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن

الخميس، 09 نوفمبر 2023 02:16 م
ضبط المتهمين بسرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً قيام شخصين بسرقة أجزاء من السور الحديدى لمحور صفط اللبن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.
 
بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عاملان خردة – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وبيعهما المسروقات لأحد الأشخاص (مالك مخزن خردة  - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ) مقابل مبلغ مالى تحصلا عليه منه.. وأمكن ضبط الأخير ، وبحوزته القطع الحديدية المستولى عليها. 
 
 






سرقة

جرائم السرقة

الداخلية

جهود الداخلية

اخبار الداخلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة