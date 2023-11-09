صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "الشحن" بنسبة 2.9%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والبنوك، ومواد البناء بنسبة 2.9%، 2.8%، 2.6%، 2%، على التوالي، أعقبهم قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 1.4%، 1.3%، على التوالي، يليهما قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، 1%، على التوالي.

وصعد قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.4%، وقفز قطاع العقارات بنسبة 0.2%، وزاد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.1%، فيما تراجعت 4 قطاعات وهم: الرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.5%، 1.2%، 0.9%، 0.7%، على التوالي، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.632 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 134 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.92%، والعرب على 7.14%، واستحوذت المؤسسات على 11.1% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 276.5 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، 486.3 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 33.1 مليون جنيه، 27.6 مليون جنيه، 249.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 24312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 29341 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 10349 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 6908 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.30% ليغلق عند مستوى 5330 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1447 نقطة.