صادرات مصر الزراعية ترتفع إلى 2 مليار و604 ملايين دولار خلال 8 أشهر

كتب: مدحت عادل

سجلت الصادرات المصرية من السلع الزراعية، ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات السلع الزراعية نحو مليارى و604 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، مقابل ملياري و88 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضى 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 515 مليون و512 ألف دولار.

وقالت البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء، إن أهم صادرات السلع الزراعية كانت المانجو وبلغت قيمة صادراته 38 مليون و824 ألف دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 22 مليون و472 ألف دولار، في نفس الفترة عام 2022، بزيادة بلغت نحو 16 مليون 352 ألف دولار، يليها صادرات العنب الطازج بقيمة 282 مليون و176 ألف دولار خلال فترة التقرير، مقابل 245 مليون و782 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضى 2022، بزيادة بلغت 36 مليون و394 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أغسطس 2023، حيث بـلغت قيمة العجز فى الميـزان التجارى 3.88 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضى، مقابل 4.99 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 22.3 ٪.