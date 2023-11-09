شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية.. تعرف عليها

كتب مدحت وهبة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماع ى تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445ه- 2024م، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل 14 نوفمبر الجارى، حتى يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري.

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/11/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.