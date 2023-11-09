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شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية.. تعرف عليها

الخميس، 09 نوفمبر 2023 01:54 م
شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية.. تعرف عليها أجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة  التضامن الاجتماعى تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445ه- 2024م، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل 14 نوفمبر الجارى، حتى يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري.
 
ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/11/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.
 
أجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج
أجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج

 







وزيرة التضامن

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