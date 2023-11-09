اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 نوفمبر 2023 10:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

سيدة: "زوجى أحضر ضرتى وطردنى فجرا بعد 21 سنة عشرة".. تعرف على التفاصيل

الخميس، 09 نوفمبر 2023 09:16 م
سيدة: "زوجى أحضر ضرتى وطردنى فجرا بعد 21 سنة عشرة".. تعرف على التفاصيل خلافات زوجية _ أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

" لم أتخيل أنه بعد 21 سنة عشتهم برفقة زوجي، سيقوم فجأة بالزواج من غيرى ويهددنى للخروج من منزلي، ويدخل بيتى بزوجته الجديدة، وينهال علي بالسب والقذف ويجبرني على ترك المنزل برفقة بناتي فجرا، لأعيش طوال شهور في عذاب وأنا مهددة على يديه بالسب والقذف".. بتلك الكلمات وقفت أحدي الزوجات تشكو زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبته بتطليقها للضرر.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طرد من منزلي حتي تقيم ضرتي بداخله، ورفض زوجي بعدها تمكيني من المنزل رغم حصولي على قرار من المحكمة وتخلي عن مسئولية بناته، ورفض سداد النفقة لنا طوال 12 شهر، وعندما شكوته ولاحقته بدعاوي حبس جاء لمنزل شقيقي وسحلني وتسبب بإصابتي بجروح بالغة، وهددني للتنازل عن حقوقي الشرعية".

وتابعت الزوجة:" زوجي نسي السنوات التي جمعتنا ووقوفي بجواره، تزوج على، ودفعني لترك شقتي فجرا ليفضحني وسط الجيران، وتركني معلقة وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وسرق المصوغات والمنقولات، وواصل الإساءة لى، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات الرسمية التي تقدمت بها".

وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.







محكمة الأسرة

خلافات أسرية

طلاق للضرر

عنف أسري أخبار الحوادث

أخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة

رجل لمحكمة الأسرة:" طليقتى لاحقتنى بدعوى حبس بسبب 400 جنيه"

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 04:00 ص

مطلق لمحكمة الأسرة: "طليقتى اقتحمت المنزل وضربت زوجتى وطفلتى وسرقت مصوغاتها"

الخميس، 02 نوفمبر 2023 06:00 ص

محكمة الأسرة تنجح فى الصلح بين زوجين حديثى الزواج.. اعرف التفاصيل

الخميس، 02 نوفمبر 2023 09:14 م

حكايات من دفاتر محكمة الأسرة..الزوجة تهرب من عش الزوجية بعد 17 يوم زواج.. أسرع قضية طلاق بعد مشاجرة بين الحموات..رجل ينفصل عن زوجته برسالة على"واتس آب".. و"الأحوال الشخصية" استحدث مكاتب تسوية لتقليل نسب الطلاق

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة