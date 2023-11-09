سقوط لصوص الحقائب والأجهزة المنزلية فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة قنا) لقيامه بسرقة (4 تكييفات - ثلاجة - غسالة ملابس - شنطة سفر - شنطة يد - سجادة) من مسكن (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن المسروقات.

كما تم ضبط ( 3 أشخاص) لقيامهم بسرقة (7 نوافذ معدنية - 2 مروحة) من داخل أحد مراكز الشباب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم سىء النية (مالك مخزن خردة - مقيم دائرة القسم).

ونجحت الجهود في ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان ، لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة طنطا ) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الحقائب والهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بدائرة قسم شرطة ثان طنطا ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (24 واقعة) بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وأرشدوا عن (19 هاتف محمول) وقيامهما بالتخلص من الحقائب وصرف المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية ، وتم ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع "مُبلغ بسرقتها" وإعترف أحدهما بإرتكاب واقعة سرقتها .