اليوم السابع
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زاخاروفا: التصريحات الأخيرة لوزير إسرائيلى تؤكد امتلاك تل أبيب أسلحة نووية

الخميس، 09 نوفمبر 2023 09:11 م
زاخاروفا: التصريحات الأخيرة لوزير إسرائيلى تؤكد امتلاك تل أبيب أسلحة نووية زاخاروفا
أ ش أ

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم /الخميس/ إن التصريحات الأخيرة لوزير التراث الإسرائيلى أميخاى إلياهو تؤكد بشكل قاطع أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية.

وأضافت زاخاروفا -فى بيان نقلت عنه وكالة (تاس) الروسية- "على خلفية سياسة إسرائيل التاريخية المتمثلة فى عدم اليقين بشأن حيازتها للأسلحة النووية، فإن هذه التصريحات لا تؤكد بوضوح وجود مثل هذه الأسلحة فى هذا البلد فحسب، بل تظهر أيضا الاستعداد للنظر بجدية فى إمكانية استخدامها فى سيناريوهات غير مناسبة تماما".


وتابعت: "هذا سبب جدى للتفكير فى المكان الذى قد ينتهى به ممثلو إسرائيل ذوو العقلية المتطرفة، حيث يدركون أن بإمكانهم فعل أى شيء فى ظل ظروف رعاية غير محدودة تقريبًا من الغرب".


وبحسب زاخاروفا، فإن روسيا تعتبر تصريحات الوزير بشأن إمكانية استخدام الأسلحة النووية ضد سكان قطاع غزة "استفزازية وغير مقبولة على الإطلاق".


وقالت "إن مثل هذه التصريحات تعنى أن جميع السكان المدنيين فى قطاع غزة مهددون بالأسلحة النووية. هل هذا تهديد بالإبادة الجماعية؟ لا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك أى مبرر لمثل هذه التصريحات، خاصة أنها تأتى من مسؤول دولة مواقفها". 


وأضافت أن "الديمقراطية هى نفسها ويعلنها الغرب الجماعى على أنها "الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط"، والتي، على ما يبدو، يجب أن تعنى صلاحها الكامل وغير المشروط فى أى موقف".


وتابعت أن مسألة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها فى الشرق الأوسط أصبحت أكثر أهمية وإلحاحا من أى وقت مضى.


وأضافت زاخاروفا "للتذكير، فإن أى تقدم فى هذا المجال يتم نسفه بشكل منهجى من قبل إسرائيل بدعم نشط وتواطؤ من الولايات المتحدة".







زاخاروفا

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