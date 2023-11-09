اليوم السابع
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الخميس، 09 نوفمبر 2023 06:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا تؤكد مواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية لإجلاء المواطنين من غزة

الخميس، 09 نوفمبر 2023 06:04 م
روسيا تؤكد مواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية لإجلاء المواطنين من غزة ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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 أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم /الخميس/، أن روسيا ستواصل العمل بالتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف المعنية لإجلاء المواطنين الروس من غزة.

وقالت زاخاروفا -فى مؤتمر صحفى وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن "روسيا تجد ما قاله السفير الإسرائيلى لدى موسكو ألكسندر بن تسفى، بشأن المواعيد المحتملة لإجلاء الروس من قطاع غزة، صادمًا".


وتابعت: "لقد صدمنا حقًا عندما سمعنا تصريح السفير الإسرائيلى فى موسكو أمس بأن تنسيق القوائم الروسية قد يستغرق ما يصل إلى أسبوعين، وهذا أمر غير مقبول بالطبع".


وفى وقت سابق، قال بن تسفى لوكالة "تاس": "إن عملية تنسيق القوائم لإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة عبر معبر رفح قد تستغرق حوالى أسبوعين"، مضيفًا أن هناك حوالى 7000 شخص ينتظرون الإجلاء فى الوقت الحالى ٠ 







ماريا زاخاروفا

روسيا

موسكو

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