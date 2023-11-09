اليوم السابع
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رئيس وزراء فلسطين يشكر مصر فى مؤتمر باريس على ما تقدمه من جهود وتسهيلات

الخميس، 09 نوفمبر 2023 12:37 م
رئيس وزراء فلسطين يشكر مصر فى مؤتمر باريس على ما تقدمه من جهود وتسهيلات غزة
وكالات

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قدم محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، الشكر لمصر على ما تقدمه من جهود وتسهيلات عبر معبر رفح ضمن ظروف استثنائية.
 
قال أشتية، خلال مؤتمر دعم غزة المقام في العاصمة الفرنسية باريس، إن هناك محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني لم تتوقف حتى اللحظة، داعيا إلى تطبيق إجراءات دولية لإيقاف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.
 
 
كشف رئيس وزراء فلسطين، إلى وجود 1300 جثة تحت الأنقاض، مشددا على الرفض القاطع لإقامة أي معسكرات جديدة في جنوب غزة الأمر الذى يعني تفريغ الشمال كاملا .
 
 
أضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الحكومة الإسرائيلية اقتطعت 600 مليون شيكل من الضرائب المستحقة لنا بحجة أننا نساعد أهلنا في غزة.








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