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خبير استراتيجى أسترالى: مصر تملك مفاتيح حل الأزمة فى غزة

الخميس، 09 نوفمبر 2023 06:34 م
خبير استراتيجى أسترالى: مصر تملك مفاتيح حل الأزمة فى غزة غزة تحت القصف
كتبت: نهال أبو السعود

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قال البروفيسور جون بلاكسلاند ، مدير مكتب الاتصال في شمال أفريقيا بالجامعة الوطنية الاسترالية، إن مصر "تمتلك مفاتح حل الأزمة في غزة" ، مشيراً في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي نيوز أستراليا" إلى أن القاهرة لديها القدرة اللازمة لحل الصراع.

وحذر بلاكسلاند من استمرار الحرب الدائرة في القطاع، خاصة بعدما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين لما يقرب من 11 ألف شهيد، بخلاف آلاف من الجرحي والمصابين.

وخلال حديثه، قال: مصر جزء كبير جدًا من الحل للصراع بين إسرائيل وفصائل المقاومة، واقترح أمام حكومة نتنياهو التوصل لحل مبتكر "لأنه سيكون ضعيف للغاية ما لم يصل لحل قريبا".

وأضاف: "فيما يتعلق بالخيارات المتاحة لحكومة نتنياهو، نحن نعلم، بالطبع، أنه مثل جولدا مائير، فإن إرثها قبل حرب يوم الغفران عام 1973 لم يعد له أهمية وهذا ما يحدث معه الآن.. وهو في وضع يجعله ضعيفًا جدًا على المستوى السياسي ما لم يتحرك لإيجاد حل عسكري ما، بل يذهب أيضًا إلى ما هو أبعد من ذلك إلى حل سياسي ما".







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