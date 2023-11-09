حملة عبد الفتاح السيسى تعلن تخفيض أوجه الدعاية وتوجيهها لدعم الفلسطينيين

كتب محمد السيد الشاذلى

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، إنه صدر توجيه واضح من مرشحنا الرئاسي، بأنه في ظل الظروف الحالية، تقرر تسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية، وتوجيهها لخدمة القضية الفلسطينية.

ودعا المستشار محمود فوزى جميع الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة، أن تتبرع بها لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينين وعلى رأسها مؤسسة "حياة كريمة".

ونوه المستشار محمود فوزى الى أن هناك نشاطا عظيما ومنظما وسريعا من التحالف الوطنى للعمل الأهلي والتنموي، وكل مؤسسات العمل الأهلي المصري التي أطلقت قوافل مساعدات إنسانية في وقت وجيز وبكميات كبيرة جدا، نصرة لأخواننا في فلسطين.

ولفت إلى أن القيادة السياسية كانت حكيمة في التعامل مع القضية الفلسطينية، وكان موقفها وطنيا ومشرفا، موضحا أن الحملة رفعت العلمين المصري والفلسطيني على مقر الحملة، كتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفضت ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة.

وعرض المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أبرز الإحصائيات الخاصة بلقاءات الحملة الرسمية خلال الفترة من 8 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2023.