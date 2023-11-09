تحقيقات × 24 ساعة.. إحالة لص المساكن بباب الشعرية للمحاكمة

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة وغرف المشورة، فى العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها إحالة لص المساكن بباب الشعربة للمحاكمة، والتحقيق مع متهم غسل 25 مليون جنيه تحصل عليها من الاتجار في النقد الأجنبي.

سرقة

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى منطقة باب الشعرية.

غسل 25 مليون

وفيما تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

انتحال صفة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة للمرة الثانية، حبس 4 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال الصفة لسرقة أموال مواطن بمنطقة الخليفة.

لص السيارات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات في منطقة الأميرية بالقاهرة.