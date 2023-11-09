بوتين: هيكل الاقتصاد الروسى يتغير للأفضل وهذا غير مسبوق فى تاريخنا الحديث

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أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن هيكل الاقتصاد الروسى يتغير بشكل إيجابى وللأفضل، مشيرا إلى أن هذا غير مسبوق فى تاريخ روسيا الحديث.



وقال بوتين عقب المباحثات الروسية الكازاخستانية اليوم الخميس: " إن الشيء الأكثر أهمية وما يجعلنا سعداء للغاية، هو أن هيكل الاقتصاد الروسى يتغير إيجابيا" .

وأضاف الرئيس الروسي:" لقد نما قطاع الطاقة لدينا بنسبة تزيد عن 3 بالمئة ، وبلغ النمو الإجمالى للصناعات التحويلية 43 بالمئة"، منوها بأن هذا غير مسبوق فى تاريخ روسيا الحديث. وتابع بوتين:" أن التغيرات، التى يشهدها العالم، تدفع روسيا لاكتساب كفاءات جديدة فى مجال التنمية الاقتصادية"، موضحا أن هناك تغيرات حقيقية وإيجابية. وأكد الرئيس الروسى أن الوضع الدولى اليوم يشجع الاقتصاد الروسى على استعادة ما كان عليه فى السابق واكتساب كفاءات جديدة، منوها بأن بلاده تنجح فى ذلك.