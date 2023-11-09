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بايدن: سنضرب أهداف الحرس الثوري الإيرانى بسوريا مرة أخرى إذا اضطررنا إلى ذلك

الخميس، 09 نوفمبر 2023 06:06 م
بايدن: سنضرب أهداف الحرس الثوري الإيرانى بسوريا مرة أخرى إذا اضطررنا إلى ذلك بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستضرب أهداف الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له في سوريا مرة أخرى إذا اضطررنا إلى ذلك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وقبلها أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن وزارة الدفاع الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات شرق سوريا.

وكانت انفجارات ضخمة قد هزت قاعدة الجيش الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية في محافظة الحسكة شرقي سوريا، للمرة الثانية، ويأتى الهجوم في ضوء ارتفاع وتزايد الهجمات التي تتعرض لها قواعد الجيش الأمريكي في سوريا والعراق، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في فلسطين المحتلة.

وكانت انفجارات متتالية وضخمة سُمعت، مساء الأربعاء، في قاعدة (مديرية حقول النفط في الجبسة) في مدينة الشدادي الواقعة على بعد 50 كم جنوبي محافظة الحسكة.







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سوريا

الحرس الثورى الايرانى

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