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الوطنية للانتخابات تنشر عناوين 137 لجنة انتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج

الخميس، 09 نوفمبر 2023 11:57 ص
الوطنية للانتخابات تنشر عناوين 137 لجنة انتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج لجنة تلقى اوراق الترشح للرئاسة
كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى

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أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، القرار رقم 27 لسنة 2023، بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد 137 لجنة فرعية داخل سفارات وقنصليات مصر حول العالم، والتى ستتم فيها عمليات الاقتراع السرى المباشر على مدار 3 أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر.

كما وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الإجراءات والقواعد الخاصة بتصويت المصريين بالخارج، والتي من أهمها أن الاقتراع سيتم بشكل سرى ومباشر، وهو ما يعنى حضور الناخب بشخصه الى مقر اللجنة الفرعية في أى يوم من أيام الاقتراع الثالثة المحددة للخارج من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء بتوقيت كل دولة، والإدلاء بصوته خلف ستار ووضع بطاقة الاقتراع الخاصة به في صندوق الاقتراع المخصص لذلك.

يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته، ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع، ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره، ثم يطوى البطاقة ويضعها فى صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع فى كشف الناخبين بما يفيد الحضور والادلاء بصوته وينصرف.

 

مقار الخارج 1
مقار الخارج 

 

مقار الخارج 2
مقار الخارج 

 

مقار الخارج 3
مقار الخارج 

 

مقار الخارج 4
مقار الخارج 

 

مقار الخارج 5
مقار الخارج 

 

مقار الخارج 6
مقار الخارج 

 

مقار الخارج 7
مقار الخارج 

 

 

 

 







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