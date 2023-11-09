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الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة رسميا..تضم 4 مرشحين

الخميس، 09 نوفمبر 2023 10:52 ص
الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة رسميا..تضم 4 مرشحين المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي منذ قليل، القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذى تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من:عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم"







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