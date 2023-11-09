اليوم السابع
Ads
الخميس، 09 نوفمبر 2023 12:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

"الوطنية للانتخابات" تحدد مقار اللجان العامة بالانتخابات الرئاسية المصرية

الخميس، 09 نوفمبر 2023 12:21 م
"الوطنية للانتخابات" تحدد مقار اللجان العامة بالانتخابات الرئاسية المصرية المستشار حازم بدوى
كتب إبراهيم قاسم- أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، القرار رقم 29 لسنة 2023، بتحديد مقار اللجان العامة فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

ما هى اللجان العامة؟

تعد اللجان العامة، هى الجهة العليا المشرفة بشكل مباشر على عمل لجان الاقتراع الفرعية التى تُجرى بها عمليات الانتخاب، كما أنها الجهة التى تتولى مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، وتجميع أصوات الناخبين من واقع محاضر الفرز الواردة إليها من اللجان الفرعية، وإعلان الحصر العددى للأصوات فى نطاق كل لجنة عامة.

 

 

 

القرار الهيئة 29 لسنة 2023
قرار الهيئة 29 لسنة 2023

 

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذى تم نشره اليوم الخميس فى الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من:عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".

وعقب إعلان القائمة النهائية انطلقت الدعاية الانتخابية تمهيدا لإجراء عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر، فيما تجرى فى الداخل خلال أيام 10و11و12 ديسمبر.







موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية

الانتخابات الرئاسية في مصر

موعد الانتخابات الرئاسية مصر

الانتخابات الرئاسية 2024

معرفه اللجنه الانتخابيه

الاستعلام عن اللجنه الانتخابيه

الاستعلام عن اللجنه الانتخابيه بالرقم القومي

اليوم السابع

اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

موعد الانتخاابت الرئاسية مصر

معرفة اللجنة الانتخابية

مقر اللجنة الانتخابية

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

معرفة مقر اللجنة الانتخابية

معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

الدعاية الانتخابية

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات

جدول انتخابات الرئاسة في الخارج

جدول انتخابات الرئاسة في الداخل

مخالفات الدعاية الانتخابية

موعد انتخابات الرئاسة

ميعاد انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات

مرشحي الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

المرشحين للرئاسة

جدول انتخابات الرئاسة

اليوم السابع بلس

الهيئة الوطنية للِانتخابات

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

الطريق إلى الرئاسة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة