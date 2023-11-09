اليوم السابع
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النيابة الإدارية تعلن إرشادات تفصيلية ومستندات التسجيل بوظيفة معاون لدفعة 2023

الخميس، 09 نوفمبر 2023 12:16 م
النيابة الإدارية تعلن إرشادات تفصيلية ومستندات التسجيل بوظيفة معاون لدفعة 2023 النيابة الادارية
أحمد عبد الهادى - عبد الله محمود

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أعلنت النيابة الادارية فى بيان لها منذ قليل، عن أوراق ومسوغات التعيين وكذلك إرشادات الدخول المطلوبة للتعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، والتى من المقرر أن تبدأ إجراءات التسجيل بها لخريجي دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي النيابة الإدارية إعتباراً من السبت المقبل الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٣ وحتى الجمعة الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٣. 
 
وجاءت إرشادات التسجيل، كالتالى: 
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ويراعى الإلتزام بضوابط التسجيل واستيفاء كافة المستندات المنوه عنها رفق هذا الإعلان، على أن يكون سحب وتقديم الملفات خلال الفترة من السبت ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ وحتى الأربعاء ١٠ / ١ / ٢٠٢٤، وسيتم الإعلان عن الموعد المحدد لكل جامعة لاحقاً، صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
 
أما الأوراق المطلوبة ومسوغات التعيين التالى : 
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