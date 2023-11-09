اليوم السابع
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النيابة الأميرية تطلب تقرير المعمل الكميائى حول ضبط عاطلين بـ 12 كيلو حشيش

الخميس، 09 نوفمبر 2023 12:00 ص
النيابة الأميرية تطلب تقرير المعمل الكميائى حول ضبط عاطلين بـ 12 كيلو حشيش مخدر الحشيش
كتب عبد الله محمود

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طلبت نيابة الأميرية، سرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى، في واقعة التحقيق مع عاطلين بتهمة حيازة 12 كيلو من المواد المخدرة " مخدر الحشيش"، وذلك لبيان مدى كون المضبوطات من المواد التخليقية من عدمه.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، عقب اعترافهما بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار في المخدرات، لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من منطقة الأميرية مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامى، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالى من جراء تجارتهما الأئمة، والأسلحة البيضاء للدفاع.

 







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