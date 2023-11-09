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المرشح الرئاسى عبد السند يمامة: نعيش أزمة اقتصادية ونستورد 80% من السلع

الخميس، 09 نوفمبر 2023 03:22 م
المرشح الرئاسى عبد السند يمامة: نعيش أزمة اقتصادية ونستورد 80% من السلع الدكتور عبد السند يمامة
كتبت ندى سليم _ تصوير : ماهر إسكندر _ فيديو: رحمة خليفة -

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قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، إن البرنامج الانتخابي يستهدف إصلاحات اقتصادية هامة، لافتا:" نحن نعيش أزمة اقتصادية، مشيرا إلى أن مصر تستورد 80% من السلع وأهمها الأدوية.
 
وأوضح رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، خلال المؤتمر الصحفي بمقر الحزب اليوم الخميس، أن العملة المحلية انخفضت بنسبة 85% فضلا عن أن كافة السلع الغذائية والمنتجات ارتفعت بمعدل 10 مرات خلال 2014 إلى 2023 متسائلاً: "هل ارتفعت الرواتب والأمور  بذات المعدل".
 
وأوضح أن المحور الاقتصادي من البرنامج الانتخابي يناقش عدة محاور لعل أهمها الوضع الاقتصادي، مع كيفية الخروج من الأزمة، مع ضرورة الاستثمار والإصلاح المالي والدين العام.
 
وأضاف أن البرنامج يتضمن رؤيته ومعه مجموعة من الخبراء في جميع المجالات من داخل حزب الوفد وخارجه، متوقعا أن يلاقي البرنامج قبولا لدى أبناء الشعب المصرى.
 
يشارك بالمؤتمر الصحفي، النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، وعصام الصباح، مدير الحملة الانتخابية، والنائب الوفدي المستشار عيد هيكل، المنسق العام للحملة الانتخابية.
 
مؤتمر عبد السند يمامة (1)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (2)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (3)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (4)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (5)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (6)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (7)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (8)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (9)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (10)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (11)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (12)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (13)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (14)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (15)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (16)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (17)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (18)
 
مؤتمر عبد السند يمامة (19)
 

 







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