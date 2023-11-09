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القاهرة الإخبارية: 65 شهـيدا وأكثر من 100 مصاب شمالي غزة خلال الساعات الماضية

الخميس، 09 نوفمبر 2023 12:55 ص
القاهرة الإخبارية: 65 شهـيدا وأكثر من 100 مصاب شمالي غزة خلال الساعات الماضية غزة
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية سقوط 65 شهـيدا وأكثر من 100 مصاب شمالي قطاع غزة خلال الساعات الماضية، موضحة أن هناك قـصـف إسرائيلي مكثف لمخيمات جباليا والصبرة والشاطئ بغزة.

وفى وقت سابق قال المفوض السامي للأمم المتحدة فولكر تورك، إن غزة كانت أكبر سجن مفتوح في العالم قبل 7 أكتوبر الماضي، عبر 56 عامًا من الاحتلال و16 عامًا من الحصار الذي تفرضه إسرائيل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفظائع التي ارتكبتها المجموعات الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر كانت شنيعة وخطيرة وصادمة، والعقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على المدنيين الفلسطيين يعتبر جريمة حرب ونفس الحال بالسنبة للإخلاء والتهجير القسري بالنسبة للمدنيين جريمة حرب.







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